شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجي وأسامة الرحباني يحييان أمسية فنية بالتجمع الخامس الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية هبة طوجي لإحياء حفل غنائي استثنائي مساء يوم الخميس المقبل، في القاهرة الجديدة، بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني.

وتمتلك هبة طوجى الكثير من التجارب التى سبق وشاركت فيها، والتى يعد أهمها مشاركتها بأداء دور البطولة النسائية فى "اسميرالدا" فى المسرحية الفرنسية التاريخية "نوتردام دوباري" على أكبر المسارح فى العالم.

وشاركت طوجى مع أسامة الرحباني فى الكثير من الأعمال فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وهي: "لا بداية ولا نهاية" 2011، "يا حبيبي" 2014، "هبة طوجى 30" 2017، "بعد سنين" 2023، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية "هللويا" 2017، كما تعاونت مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو فى حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات فى العالم العربى.

وأحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، ديسمبر الماضى، بعد أن تعرضت للحريق في 2019 وغنت هبة طوجي أغنية "أفي ماريا - Ave Maria" وأقيم العرض الموسيقي بقيادة قائد الأوركسترا الفنزويلي جوستافو دوداميل، وفرقة الأوركسترا فيلهارمونيك، ومن تأليف لوك بلاموندون وريتشارد كوتشينتي.