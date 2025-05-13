شكرا لقرائتكم خبر عن محامية بوسى شلبى تعلن مقاضاة كل من يخوض بعرضها أو ينكر علاقتها الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المحامية هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقاً ووكيلة الإعلامية بوسى شلبي بأن وكيلتها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الجنائية تجاه كل من انتهك حرمة الميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر أقوال تنال من كرامته.



بيان من محامية بوسى شلبى

وأيضا كل من أدلى ببلاغات كاذبة تنال من شخصها، أو معلومات مغلوطة عنها، بالإضافة لكل من خاض في العرض أو رمى المحصنات، سواء بتلميح أو تصريح، وكل من اتهمها صراحة أو ضمناً بجريمة الزنا، وكل من أنكر العلاقة الزوجية بينها وبين الفنان الراحل في مسعى لطمس صفتها الشرعية.



بيان مكتب موكلة بوسى شلبى

هذا وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد نشرت مقاطع من عقد قرانها على الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وكان برفقتهما مجموعة كبيرة من أصدقائهما الذين شاركوهما فرحتهما وقتها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيزعن تضررهما من زوجة والدهما السابقة، الإعلامية بوسي شلبي، لظهورها في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، وادعائها حسب وجهة نظرهما أنها أرملة والدهما الفنان الراحل، رغم أنه طلقها منذ سنوات عديدة حسب ما أعلناه، وحررا محضرا طالبا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وهو ما جعل محاميا وكيلا عن الفنانين محمد عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، يتقدم ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، يفيد بتضررهما من الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما، لظهورها في برنامج بقناة فضائية، وادعائها أنها أرملته، رغم أنه طلقها منذ عدة سنوات قبل وفاته، وطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.