شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تنشر صورا من حفلها الأخير المخصص للنساء فقط فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المطربة نانسى عجرم متابعيها على موقع فيس بوك بصور من حفلها الأخير الذي أحيته في العاصمة الهولندية أمستردام، وهو حفل مخصص للنساء فقط وفقاً لما كشفته المطربة اللبنانية في تعليقها على الصور الأخيرة من الحفل.



نانسى عجرم على فيس بوك

هذا وتستعد نانسى عجرم لإحياء حفل غنائي في دولة إندونيسيا وهى المرة الأولى التي ستلتقى بها الجمهور هناك، وذلك يوم 5 نوفمبر المقبل، وتقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل أغنية جديدة، لم يتم الاستقرار على اسمها النهائي بعد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.



نانسى عجرم فى الحفل

ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، ضمن خطة نانسي لتقديم تجارب فنية متجددة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية "طول عمري نجمة"، عبر إحدى المنصات، وهي الأغنية التي تعتبر آخر ما لحن الملحن الراحل محمد رحيم وهي كلمات من الشاعر هاني عبد الكريم، والتوزيع الموسيقي لـ ألكسندر مسيكيان.