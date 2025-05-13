ابن النادي تجربة درامية جديدة لـ أحمد فهمي

قالب درامي رياضي

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أحمد فهمي ينتظر طرح فيلم "أحمد وأحمد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:20 صباحاً - تجربة درامية جديدة يخوضها الفنان، من خلال عمل يحمل اسم "ابن النادي"، إذ بدء الترويج له عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، من خلال صورة ظهر من خلالها وهو ممسكاً بـ "اسكريبت" العمل.وتبين من خلال التعليق المرفق بالصورة، بأن العمل سيكون له علاقة برياضة كرة القدم، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى غير إنه سوف يتم عرضه قريبًا حيث جاء التعليق كالتالي: "أحمد فهمي وكورة، مسلسل اسطوري في انتظاركم، أحمد فهمي و كورة، من أعمال شاهد الأصلية.. قريباً على شاهد ".على جانب آخر ينتظر النجم أحمد فهمي طرح فيلمه الجديد "أحمد وأحمد" بدور السينما، والذي يجمعه بالفنان أحمد السقا، ينتمي فيلم "أحمد وأحمد" إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يجسد الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سوياً وسط العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، فيلم "أحمد وأحمد" من تأليف أحمد درويش وأحمد عبد الله سامي وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج أحمد نادر جلال.

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ويعد فيلم "أحمد وأحمد" أول الأفلام التي يلتقي من خلالها أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد السقا ضيف شرف فيلم "سمير وشهير وبهير" لـ أحمد فهمي، كما كان أحمد فهمي ضيف شرف مسلسل "جولة أخيرة" للنجم أحمد السقا والذي عُرض على إحدى المنصات الرقمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم "عصابة الماكس" كضيف شرف.ويشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويجسد السقا دور خال فهمي خلال أحداث الفيلم.



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