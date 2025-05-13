مركز السينما العربية يوسع آفاقه في مهرجان كان بجوائز وتكريمات وشراكات جديدة

فاطمة حسن الرميحي شخصية العام السينمائية العربية

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جوائز النقاد للأفلام العربية: توسع عالمي وتكريمات خاصة

شركاء جدد ينضمون إلى مركز السينما العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:20 صباحاً - ضمن أنشطة وفعالياتالمتعددة في مهرجان كان السينمائي الدولي، أصدر المركز العدد الخامس والعشرين من مجلة السينما العربية، والذي يتناول عدد من الموضوعات المثارة على ساحة السينما العربية والتي تهم صناع السينما والمهتمين بالتطورات السينمائية في العالم العربي.وفي هذا العدد يسلط المركز الضوء هذا العام على فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام، والفائزة بجائزة النسخة السادسة من "شخصية العام السينمائية العربية"، من خلال حوار ثري وغني بالمعلومات. تناول الحوار مسيرتها المهنية، ودور مؤسسة الدوحة للأفلام في دعم صناعة السينما العربية وتحقيق إنجازات بارزة في مهرجانات عالمية.وتضمن الإصدار النسخة التاسعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، والتي تم التصويت عليها من قبل لجنة تحكيم موسعة ضمّت 281 ناقدًا من 75 دولة، لأفلام عُرضت خلال عام 2024. كما شمل العدد تكريم كل من الناقد السينمائي العراقي عرفان رشيد، والصحفي القبرصي نينوس ميكيليدس، بجائزة الإنجاز النقدي مدى الحياة، بالإضافة إلى مشاركتهما بمقالين حول الموضوع الرئيسي للجائزة هذا العام: "المنفى".وتضمن العدد ملفاً خاصاً يرصد رحلة الأفلام العربية في المهرجانات الدولية منذ بداية العام وحتى مهرجان كان السينمائي، مع الإشارة إلى أهم المحطات التي شهدت حضورًا عربيًا لافتًا.وسلط العدد الضوء على الشركاء الجدد المنضمين حديثًا إلى مركز السينما العربية، ضمن ملف تعريفي بأنشطتهم وأدوارهم في دعم الصناعة وهم: A.A. Films (المنتج أحمد عامر)، Abbout Productions (جورج شقير)، Bonanza Films (سوسن يوسف | مراد مصطفى)، Yellow Camel، مؤسسة الفيلم الفلسطيني (PFI)، وستيشن فلمز (أمجد أبو العلا ومحمد العمدة).

يمكنكم قراءة.. تعرفوا إلى الأفلام العربية التي شاركت في مهرجان كان السينمائي عام 2005

قائمة الـ101 شخصية الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية

الصورة من المركز الاعلامي لمركز السينما العربية

ومن أبرز محتوى العدد، نشر قائمة تضم 101 من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما بالعالم العربي. وتضمنت القائمة أسماء جديدة من المخرجين، النجوم، والمؤلفين، بالإضافة إلى فنيين خلف الكاميرا مثل مديري التصوير، المونتاج، وتصميم الأزياء، تم اختيارهم بناءً على إنجازاتهم خلال العام الماضيكما شمل الإصدار الأبواب المنتظمة التي تُخصص لتغطية إنجازات شركاءخلال العام، إلى جانب تحديثات لأعمالهم ومشروعاتهم السينمائية الحديثة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».