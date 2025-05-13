من السعودية ولبنان وتونس والإمارات.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:20 صباحاً - تشهد الساحة الفنية المصرية في الآونة الأخيرة حضوراً لافتاً لنجمات عربيات يشاركن لأول مرة في أعمال درامية وسينمائية، وأخريات كانت لهنّ تجارب سابقة، في خطوة تعكس انفتاح الصناعة على مواهب من مختلف الدول العربية، وتؤكد في الوقت ذاته قدرة هذه النجمات على التفاعل مع بيئة فنية جديدة بثقافتها ولهجتها وتقاليدها، ومن خلال التقرير التالي، سوف نتطرق إلى أبرز هؤلاء النجمات والأعمال التي يتواجدن بها.
وحمّست "رزان" محبيها ومتابعي الأعمال الفنية لهذا العمل، تارة ما بين الكشف عن ملامح دورها والذي يدفعها للحديث باللهجة المصرية، وتارة أخرى من خلال نشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث أظهرت مشهداً رومانسياً، في إشارة إلى وجود قصة حب تجمع شخصيتين ضمن أحداث الفيلم.
ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.
فيلم "الحارس" من بطولة هاني سلامة، مرام علي، وأحمد الرافعي، ومحمود ياسين جونيور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازه التي يتورط فيها مجموعة من الشباب.
يمكنكم قراءة: من الكوميديا إلى الرعب.. دراما خليجية منتظرة
وعبّرت البنوي عن سعادتها بهذه التجربة، وبالشخصية التي قدمتها "لي لي"، والتي جمعتها بالفنانة فيدرا، والتي جسدت دور والدتها، واصفة علاقتهما في العمل بـ"الحلوة".
دارت أحداث "العميل صفر" في إطار كوميدي، حول فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كلّ من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، والفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.
وتفاعل الجمهور مع أدائها لشخصية "هبة" التي قدمتها في المسلسل بشكل كبير، حتى إن البعض اعتقد أنها ممثلة مصرية، وهو ما اعتبرته "أسيل" شهادة نجاح كبيرة بالنسبة لها، وعلّقت على هذا الأمر في لقاء إعلامي لها قائلة: "تفاجأت من التعليقات، ولكن في النهاية كنت سعيدة للغاية بهذا التفاعل".
يذكر أن مسلسل "لام شمسية" يتناول أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى؛ حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، كما يسلّط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلاً من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.
ويشارك ببطولة المسلسل أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، وعدد كبير من الفنانين، ويأتي من إخراج كريم الشناوي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة "سرد".
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السينما المصرية
تجربة مميزة لـ رزان جمال في الفيلم التاريخي"أسد".. أول بطولة نسائيةتخوض النجمة الفنانة اللبنانية رزان جمّال أولى بطولة نسائية لها؛ من خلال عالم السينما المصرية للمرة الأولى في مشوارها الفني، إلا أنها اختارت أن تكون هذه البطولة عبر بوابة تاريخية من خلال فيلم "أسد"، حول حقبة المماليك، وثورة العبيد، حيث ينتمي إلى نوعية الأحداث التاريخية.
وحمّست "رزان" محبيها ومتابعي الأعمال الفنية لهذا العمل، تارة ما بين الكشف عن ملامح دورها والذي يدفعها للحديث باللهجة المصرية، وتارة أخرى من خلال نشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث أظهرت مشهداً رومانسياً، في إشارة إلى وجود قصة حب تجمع شخصيتين ضمن أحداث الفيلم.
ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.
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جدير بالذكر أن النجمة رزان جمّال كانت لها مشاركة محدودة سابقة في فيلم "كيرة والجن"، من خلال شخصية "إيملي"، التي وقعت في غرام بطل الفيلم كريم عبد العزيز، ولعل أوجه الشبه بين الفيلمين "أسد" و"كيرة والجن" هي أن الحقبة التاريخية القديمة محور أحداثهما.
مرام علي في مواجهة أسرار السوشيال ميديا بـ "الحارس"بينما فضّلت النجمة السورية مرام علي أن تكون تجربتها الأولى في السينما المصرية من خلال عمل يتطرق لمناقشة مخاطر السوشيال ميديا والجانب المظلم منه، وهو فيلم "الحارس"، والذي انطلق تصويره مؤخراً، حيث جاءت مشاركة مرام في الفيلم بعد اعتذار الفنانة ياسمين رئيس، التي كانت المرشحة الأولى لدور البطولة النسائية، لتسجل مرام بهذا العمل تواجدها الأول في عالم الفن المصري، سواء على المستوى السينمائي أو الدرامي.
فيلم "الحارس" من بطولة هاني سلامة، مرام علي، وأحمد الرافعي، ومحمود ياسين جونيور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازه التي يتورط فيها مجموعة من الشباب.
يمكنكم قراءة: من الكوميديا إلى الرعب.. دراما خليجية منتظرة
ما بين السينما والدراما.. مشاركات سابقة لنجمات سعودياتوفي السياق ذاته، نتطرق إلى النجمات الأخريات اللواتي كانت لهن مشاركات سبقت أسماء النجمات سالفة الذكر، في الأعمال الفنية المصرية، درامية كانت أو سينمائية.
فاطمة البنوي وتجربة كوميدية في "العميل صفر"في عام 2023، قررت الفنانة السعودية فاطمة البنوي أن تبحر بأحلامها الفنية في بيئة أخرى تبعدها عن الساحة الفنية السعودية التي حققت من خلالها نجاحات متتالية، لتستقر سفينتها على الشواطئ المصرية، وهنا اختارت دخول عالم الكوميديا من خلال فيلم "العميل صفر"، الذي تصدّر شباك الإيرادات تزامناً مع عرضه في دور العرض.
وعبّرت البنوي عن سعادتها بهذه التجربة، وبالشخصية التي قدمتها "لي لي"، والتي جمعتها بالفنانة فيدرا، والتي جسدت دور والدتها، واصفة علاقتهما في العمل بـ"الحلوة".
دارت أحداث "العميل صفر" في إطار كوميدي، حول فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كلّ من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، والفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.
https://www.instagram.com/p/Cvh0QuVsWGH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/Cvh0QuVsWGH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/Cvh0QuVsWGH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أسيل عمران ورحلة درامية مصرية في "لام شمسية"في خطوة فنية مميزة، خاضت النجمة السعودية أسيل عمران أول أعمالها الدرامية في مصر؛ من خلال مشاركتها في مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في رمضان الماضي، حيث تنتقل من الدراما الخليجية إلى الساحة المصرية لتثبت حضورها وسط نجوم الدراما العربية. المشاركة تشكّل محطة مهمة في مسيرتها، وتفتح أمامها آفاقاً فنية أوسع داخل واحدة من أقوى الصناعات الدرامية في المنطقة.
وتفاعل الجمهور مع أدائها لشخصية "هبة" التي قدمتها في المسلسل بشكل كبير، حتى إن البعض اعتقد أنها ممثلة مصرية، وهو ما اعتبرته "أسيل" شهادة نجاح كبيرة بالنسبة لها، وعلّقت على هذا الأمر في لقاء إعلامي لها قائلة: "تفاجأت من التعليقات، ولكن في النهاية كنت سعيدة للغاية بهذا التفاعل".
يذكر أن مسلسل "لام شمسية" يتناول أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى؛ حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، كما يسلّط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلاً من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.
ويشارك ببطولة المسلسل أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، وعدد كبير من الفنانين، ويأتي من إخراج كريم الشناوي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة "سرد".
https://www.instagram.com/p/DH20Pt7Ik0R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DH20Pt7Ik0R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DH20Pt7Ik0R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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