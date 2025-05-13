من السعودية ولبنان وتونس والإمارات.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية

السينما المصرية

تجربة مميزة لـ رزان جمال في الفيلم التاريخي"أسد".. أول بطولة نسائية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:20 صباحاً - تشهد الساحة الفنية المصرية في الآونة الأخيرة حضوراً لافتاً لنجمات عربيات يشاركن لأول مرة في أعمال درامية وسينمائية، وأخريات كانت لهنّ تجارب سابقة، في خطوة تعكس انفتاح الصناعة على مواهب من مختلف الدول العربية، وتؤكد في الوقت ذاته قدرة هذه النجمات على التفاعل مع بيئة فنية جديدة بثقافتها ولهجتها وتقاليدها، ومن خلال التقرير التالي، سوف نتطرق إلى أبرز هؤلاء النجمات والأعمال التي يتواجدن بها.تخوض النجمة الفنانة اللبنانية رزان جمّال أولى بطولة نسائية لها؛ من خلال عالم السينما المصرية للمرة الأولى في مشوارها الفني، إلا أنها اختارت أن تكون هذه البطولة عبر بوابة تاريخية من خلال فيلم "أسد"، حول حقبة المماليك، وثورة العبيد، حيث ينتمي إلى نوعية الأحداث التاريخية.وحمّست "رزان" محبيها ومتابعي الأعمال الفنية لهذا العمل، تارة ما بين الكشف عن ملامح دورها والذي يدفعها للحديث باللهجة المصرية، وتارة أخرى من خلال نشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث أظهرت مشهداً رومانسياً، في إشارة إلى وجود قصة حب تجمع شخصيتين ضمن أحداث الفيلم.ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.

جدير بالذكر أن النجمة رزان جمّال كانت لها مشاركة محدودة سابقة في فيلم "كيرة والجن"، من خلال شخصية "إيملي"، التي وقعت في غرام بطل الفيلم كريم عبد العزيز، ولعل أوجه الشبه بين الفيلمين "أسد" و"كيرة والجن" هي أن الحقبة التاريخية القديمة محور أحداثهما.

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