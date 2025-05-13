شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين وزوجته وأولاده ضيوف "معكم منى الشاذلى" الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان سامح حسين وزوجته وأولاده، ضيوفاً في برنامج "معكم منى الشاذلى" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويُعرض للفنان سامح حسين في السينمات حالياً، فيلم استنساخ وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، ويشارك فى بطولته هبة مجدى، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضى VR فى إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" فى رمضان الماضى، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفى فى قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" فى تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصرى.

وقدم سامح حسين آخر أعماله السينمائية فيلم "ساندوتش عيال" الذي تم عرضه على المنصات العام الماضي، وشارك في بطولته نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، وعدد من الأطفال الذي حققوا شهرة كبيرة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران الذى لعب دور سمير في مسلسل "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى الذي شارك بدور كريم فى مسلسل ولاد ناس.