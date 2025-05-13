هانى فرحات: فخور بقيادة أوركسترا الميتروبوليتان على مسرح أهم أوبرا بالعالم

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القاهرة - سامية سيد - قاد المايسترو هاني فرحات منذ ساعات على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح الموسيقية، وهي أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في النسخة العالمية السابعة لسلسلة حفلات روائع الأوركسترا.

هذا وتفاعل الجمهور الأسترالي الذي امتلأت به مقاعد دار أوبرا سيدني مع الموسيقى العربية التي عزفتها الأوركسترا، بالإضافة إلى مقطوعات أسترالية شهيرة.

"فرحات" أعرب عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الحفل، وهو ما لمسه من تجاوب الجمهور الأسترالي مع المقطوعات الموسيقية والغنائية، لافتا إلى أنه فوجئ بحرص جمهور كبير من الجاليات العربية المقيمة بأستراليا حضروا من عدة مدن خصيصا إلى سيدني للاستمتاع بالموسيقى العربية والأسترالية.

وأكد أن الحفل شكل محطة جديدة في سلسلة محطات الأوركسترا بهدف إبراز جمال التراث الثقافي والتنوع الفني في تاريخ الموسيقى العربية.

وأوضح أن هذه الحفلات تسهم بشكل كبير في نشر الموسيقي العربية عالميا وتقريبها من آذان الجمهور الغربي بجملها وتوزيعاتها الساحرة، خاصة مشددا على أن عالمنا العربي يمتلك ملحنين وعازفين لا يقلون موهبة عن الموسيقيين العالميين بل ويتفوقون عليهم سواء في التأليف الموسيقي والعزف أيضا.

وذكر أن المحطات السابقة للأوركسترا حققت نجاحا كبيرا وساهمت في إكتساب الموسيقي العربية لجمهور جديد مختلف، كما لعبت دورا حيويا في مزج الثقافة والفنون العربية مع ثقافات وفنون مختلفة بهدف صناعة تجربة موسيقية استثنائية تنسج إبداعها على خارطة الفن والثقافة.



هاني فرحات



هاني فرحات أثناء قيادة أوركسترا الميتروبوليتان على مسرح أهم أوبرا في العالم