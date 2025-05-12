أصبح شاباً.. وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد إبنه وائل جونيور على طريقته الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان اللبناني وائل جسار بمناسبة عيد ميلاد إبنه وائل جونيور من خلال صورة شاركها مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيها إلى جانبه، و عايده بهذه المناسبة بالتعليق على المنشور بالبقول: "حبيبي يا ابني انت الروح اللي بتنفس منا عقبال المية سنة وشوفك شب وافرح منك".



و كان قد طرح وائل جسار أغنيته الجديدة " ١٠٠ احساس جديد "، من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام، ميكساج وماسترينغ خالد سند، تصوير محمد رزق.

وتقول كلمات الأغنية:

"بحبك موت حبيبي مش بحبك بس أنا

ومعاك بجد بنسى أي كلمة قلتها

رجعت معاك لواحد عنده ١٦ سنة

في خوفه وفي كسوفه وغيرته عاللي حبها

وبحس معاك بجد بييجي ١٠٠ إحساس جديد

بطير لما بشوفك وأزعل أما تغيب أكيد

ده بعدك عن هم وقربك إنت حبيبي عيد

بشوفك أحس دايما بالمشاعر كلها

وبفتكر اني كنت هضيع جيت إنت لحقتني

عرفتك كنت فعلا أحلى حاجة عرفتها

وعمري ماهنسى إنك في الحياة حببتني".

