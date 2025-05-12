إيمان الباني تشارك مشهد بغاية اللطافة لزوجها مراد يلدريم وإبنتهما خلال عطلتهم

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة وملكة جمال المغرب لعام 2006 إيمان الباني مقطع فيديو لطيف مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله أوقات رائعة و مميزة تقضيها مع زوجها الممثل التركي مراد يلدريم و إبنتهما ميراي.



و في الفيديو ظهر مراد و هو يلعب مع إبنته في الماء، في مشهد بغاية اللطافة، و ما لفت الانظار هو الإهتمام الكبير و الحب الذي تحصل عليه ميراي مو والدها.

و علقت إيمان على المنشور بالقول: "أفضل هدية لعيد الأم، ميراي ومراد الحمد لله على كل يوم".

