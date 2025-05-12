ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة وملكة جمال المغرب لعام 2006 إيمان الباني مقطع فيديو لطيف مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله أوقات رائعة و مميزة تقضيها مع زوجها الممثل التركي مراد يلدريم و إبنتهما ميراي.
و في الفيديو ظهر مراد و هو يلعب مع إبنته في الماء، في مشهد بغاية اللطافة، و ما لفت الانظار هو الإهتمام الكبير و الحب الذي تحصل عليه ميراي مو والدها.
و علقت إيمان على المنشور بالقول: "أفضل هدية لعيد الأم، ميراي ومراد الحمد لله على كل يوم".
كانت هذه تفاصيل خبر إيمان الباني تشارك مشهد بغاية اللطافة لزوجها مراد يلدريم وإبنتهما خلال عطلتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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