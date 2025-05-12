شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تنشر مقاطع من عقد قرانها على الفنان محمود عبد العزيز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقاطع من عقد قرانها على الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وكان برفقتهما مجموعة كبيرة من أصدقائهما الذين شاركوهما فرحتهما وقتها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيزعن تضررهما من زوجة والدهما السابقة، الإعلامية بوسي شلبي، لظهورها في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، وادعاءها حسب وجهة نظرهما أنها أرملة والدهما الفنان الراحل، رغم أنه طلقها منذ سنوات عديدة حسب ما أعلناه، وحررا محضرا طالبا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



صورة بعد اتمام عقد القران

وهو ما جعل محامي وكيلا عن الفنانين محمد عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، يتقدم ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، يفيد بتضررهما من الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما، لظهورها في برنامج بقناة فضائية، وادعائها أنها أرملته، رغم أنه طلقها منذ عدة سنوات قبل وفاته، وطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.