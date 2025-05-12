شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقى العربية تتألق في أستراليا.. هاني فرحات: فخور بقيادة أوركسترا الميتروبوليتان فى أهم أوبرا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ جديد للموسيقي العربية كتبه المايسترو هاني فرحات منذ ساعات على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح الموسيقية في العالم بقيادته لأوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل مشترك مع الأوركسترا السعودية في النسخة العالمية السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقي تحت شعار آفاق الإبداع تتسع في كل محطة.

تفاعل الجمهور الأسترالي الذي امتلأت به مقاعد دار أوبرا سيدني مع الموسيقي العربية التي عزفتها الأوركسترا المشترك بالإضافة إلى مقطوعات أسترالية شهيرة .

فرحات أعرب عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير، الذي حققه الحفل وهو ما لمسه من تجاوب الجمهور الأسترالي مع المقطوعات الموسيقية والغنائية ، لافتا إلى أنه فوجئ بحرص جمهور كبير من الجاليات العربية المقيمة بأستراليا حضروا من عدة مدن خصيصا إلي سيدني للإستمتاع بالموسيقي العربية والأسترالية .

وأكد أن الحفل شكل محطة جديدة في سسلسة محطات الأوركسترا بهدف إبراز جمال التراث الثقافي والتنوع الفني في تاريخ الموسيقي العربية.

موضحا أن هذه الحفلات تسهم بشكل كبير في نشر الموسيقي العربية عالميا وتقريبها من آذان الجمهور الغربي بجملها وتوزيعاتها الساحرة، مشددا على أن عالمنا العربي يمتلك ملحنين وعازفين لا يقلون موهبة عن الموسيقيين العالميين بل ويتفوقون عليهم سواء في التأليف الموسيقي والعزف أيضا .



وذكر أن المحطات السابقة للأوركسترا حققت نجاحا كبيرا وساهمت في إكتساب الموسيقي العربية لجمهور جديد مختلف كما لعبت دورا حيويا في مزج الثقافة والفنون العربية مع ثقافات وفنون مختلفة بهدف صناعة تجربة موسيقية استثنائية تنسج إبداعها علي خارطة الفن والثقافة .



يشار إلي أن المايسترو هاني فرحات قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة بدأت في فرنسا علي مسرح دو شاتليه والمسرح الوطني بالمكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية علي مسرح دار الأوبرا متروبوليتان وفي إنجلترا علي مسرح سنترل هول وستمنستر وفي اليابان علي مسرح طوكيو أوبرا سيتي وفي المملكة العربية السعودية علي مسرح مركز الملك فهد الثقافي ونالت هذه الحفلات إشادات محلية ودولية .