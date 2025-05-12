شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز فى البوستر الأول لأحدث أعماله "مملكة الحرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز خلال البوستر الأول لمسلسل "مملكة الحرير"، الذي سيُعرض قريبًا.. وهو من إخراج بيتر ميمي، الذى صور مشاهد العمل في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع فنانين العالم العربي، مثل كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه.

العمل من إنتاج سينرجي - للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.



مملكة الحرير

مسلسل "مملكة الحرير" من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان محمود البزاوى، والفنان أحمد غزى، والفنانة سارة التونسي، والفنان وليد فواز، والفنان يوسف عمر، وغيرهم، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

ويعرض للفنان كريم محمود عبد العزيز حالياً في السينمات، فيلم "الهنا اللى أنا فيه" ويشاركه في البطولة كل من: دينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

وتدور أحداث فيلم "الهنا اللى أنا فيه" حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.