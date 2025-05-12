الأوركسترا السعودي مع هاني فرحات.. الموسيقى العربية تكتب تاريخًا جديدًا في أستراليا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 10:30 مساءً - تاريخًا جديدًا للموسيقى العربية كتبه المايسترو هاني فرحات، منذ ساعات على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح الموسيقية في العالم بقيادته لأوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل مشترك مع الأوركسترا السعودية في النسخة العالمية السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقى تحت شعار أفاق الإبداع تتسع في كل محطة .

وتفاعل الجمهور الأسترالي الذي امتلأت به مقاعد دار أوبرا سيدني مع الموسيقى العربية التي عزفتها الأوركسترا المشترك بالإضافة إلى مقطوعات أسترالية شهيرة.

هاني فرحات يعرب عن سعادته بنجاح الحفل

هاني فرحات، أعرب عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الحفل وهو مالمسه من تجاوب الجمهور الأسترالي مع المقطوعات الموسيقية والغنائية .

لافتا إلي أنه فوجئ بحرص جمهور كبير من الجاليات العربية المقيمة بأستراليا حضروا من عدة مدن خصيصًا إلي سيدني للإستمتاع بـ الموسيقى العربية والأسترالية.

وأكد أن الحفل شكل محطة جديدة في سسلسة محطات الأوركسترا بهدف إبراز جمال التراث الثقافي والتنوع الفني في تاريخ الموسيقى العربية والسعودية علي وجه الخصوص.

هاني فرحات يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية مع الأوركسترا السعودية- الصور من المكتب الصحفي للموسيقار هاني فرحات



مشيرًا إلى أن الحفل تضمن مشاركة الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان في تقديم مقطوعة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين العربية والأسترالية بخلاف فقرة قدمها الأوركسترا الأسترالي تضمنت عدة مقطوعات إسترالية.

موضحًا أن هذه الحفلات تسهم بشكل كبير في نشر الموسيقى العربية عالميًا وتقريبها من أذان الجمهور الغربي بجملها وتوزيعاتها الساحرة.

مشددًا علي أن عالمنا العربي يمتلك ملحنين وعازفين لايقلون موهبة عن الموسيقيين العالميين بل ويتفوقون عليهم سواء في التأليف الموسيقي والعزف أيضًا.

وذكر أن المحطات السابقة للأوركسترا حققت نجاحًا كبيرًا وساهمت في اكتساب الموسيقى العربية لجمهور جديد مختلف كما لعبت دورًا حيويًا في مزج الثقافة والفنون العربية مع ثقافات وفنون مختلفة بهدف صناعة تجربة موسيقية استثنائية تنسج إبداعها على خارطة الفن والثقافة.

هاني فرحات يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية مع الأوركسترا السعودية- الصور من المكتب الصحفي للموسيقار هاني فرحات

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هاني فرحات قائد الأوركسترا السعودي والأوركسترات العالمية

يشار إلي أن المايسترو هاني فرحات قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة بدأت في فرنسا على مسرح دو شاتليه والمسرح الوطني بالمكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان وفي إنجلترا على مسرح سنترل هول وستمنستر وفي اليابان على مسرح طوكيو أوبرا سيتي وفي المملكة العربية السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي ونالت هذه الحفلات إشادات محلية ودولية.



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