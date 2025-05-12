في ذكرى رحليه.. إبراهيم نصر صانع الابتسامة الاستثنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 10:30 مساءً - في مثل هذا اليوم 12 مايو قبل خمسة أعوام، رحل الفنان إبراهيم نصر، أحد أبرز رواد الكوميديا في الوطن العربي، والذي ارتبط اسمه ‏ببرامج المقالب وشخصياتها التي حفرت مكانتها في ذاكرة الجمهور.

وفي ذكراه، تستعيد لكم "الخليج 365" في هذا التقرير مسيرة فنان صنع بعبقرية استثنائية ابتسامة جمعت بين البساطة والإبداع .‏

البداية الفنية لـ إبراهيم نصر

وُلد إبراهيم نصر، في حي شبرا بالقاهرة، وظهرت موهبته في التقليد في سن مبكر. تخرج في كلية الآداب عام 1972، وبدأ مشواره ‏الفني عبر المشاركة في برنامج "عزيزي المشاهد"، حيث قدم أداءً مباشرًا جذب الأنظار بقدرته على تقليد النجوم.

‏ بدأ كـ"منولوجيست" في برامج الأطفال، ثم انتقل إلى الدراما بمسلسلات مثل "حكاية لها العجب" و"مارد الجبل"، قبل أن يجد طريقه إلى ‏الكوميديا التي جعلته أيقونةً لا تُنسى.‏

الكاميرا الخفية: الثورة الكوميدية

يُعتبر إبراهيم نصر رائد برامج المقالب التلفزيونية في العالم العربي، حيث قدم برنامج "الكاميرا الخفية" خلال شهر رمضان لسنوات ‏عديدة بدأها في أول تسعينات القرن الماضي، مبتكرًا شخصياتٍ مثل "زكية زكريا" و"غباشي النقراشي"، والتي أضحكت الملايين بمواقف ‏مرتجلة جمعت بين المفاجأة والكوميديا غير المتوقعة كما اعتمد على شخصيته المبتكرة زكية زكريا لاحقًا وقام بتجسيدها في فيلمه ‏السينمائي "زكية زكريا في البرلمان".‏

بين السينما والدراما: إرثٌ فنيٌّ متنوع

لم يقتصر إبداع إبراهيم نصر على الكوميديا، بل شارك في عشرات الأعمال السينمائية والدرامية، حيث شارك في العديد من الأفلام مثل فيلم "مستر كاراتيه" بالتعاون مع ‏الفنان أحمد زكي، وفيلم "شمس الزناتي" بالتعاون مع النجم عادل إمام و فيلم "إكس لارج" بطولة الفنان أحمد حلمي والذي من خلاله قدم مشهد لافت حيث ارثى فيه نفسه قبل وفاة شخصيته بالفيلم.



أما عن مشاركاته بالأعمال الدامية فقدم إبرهيم نصر، العديد من المسلسلات الدرامية مثل مسلسل "المنزل الخلفي" بالتعاون مع الفنانة دلال عبدالعزيز ‏وبوسي، ومسلسل "فوق السحاب" الذي عُرض عام 2018 بطولة الفنان هاني سلامة.

وجاء آخر ظهور لإبراهيم نصر في الأعمال السينمائية من خلال فيلم "صاحب المقام" الذي عُرض بعد رحيله.



إبراهيم نصر لم يكن مجرد فنان، بل كان صانع ابتسامة استثنائية، حيث استطاع ببراعة أن يدمج الكوميديا بالواقع، ليرسم ابتسامة لا تمحى ‏يذكرنا من خلالها بأن الإبداع الحقيقي لا يحتاج إلى أضواء صاخبة.‏

يمكنك قراءة.. إبراهيم نصر: هذا رأيي في برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال



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