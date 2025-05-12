الأمير هاري وميغان ماركل يستعينان بموظفة سابقة لدى بيل غيتس لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 10:30 مساءً - ميغان ماركل والأمير هاري قررا بشكل مفاجئ إعادة هيكلة طاقم موظفيهما؛ لإعادة الحيوية والطاقة لفريقهما، ولاكتساب المزيد من الخبرة، وذلك نظراً لأن مشاريعهما تكبر يوماً بعد يوم. واختارا ضمن هذه الهيكلة ترقية موظفة تعمل لديهم منذ فترة وهي سارة فوسمو، موظفة سابقة لدى بيل غيتس، والتي تتمتع بسيرة ذاتية متميزة، وكان عملها لدى بيل غيتس سبباً رئيسياً في انجذاب دوق ودوقة ساسكس لها.

دوق ودوقة ساسكس يُعيدان هيكلة طاقم موظفيهما

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عيّن الأمير هاري، البالغ من العمر 43 عاماً، وميغان ماركل، 40 عاماً، سارة فوسمو رئيسةً لموظفي مكتبهما. وليان كاشين مستشارةً لهما، ضمن حركة الهيكلة الجديدة. وحسب مصادر مقرّبة؛ فإن دوق ودوقة ساسكس قد اختارا سارة لهذا المنصب لأنها موظفة مخضرمة.

وكانت فوسمو قد أشرفت على مشاريع ميغان خلال الفترة الأخيرة، وكان لها تأثير كبير في تطوير برنامجها على منصة نتفليكس "With Love, Meghan"، وبودكاست "اعترافات مؤسسة"، بالإضافة إلى إعادة تصميم شركتها المتخصصة في منتجات الحياة العصرية.

كانت فوسمو موظفة سابقة لدى بيل غيتس، وعملت في مكتب المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت لما يقرب من ست سنوات، وغادرت الشركة في ديسمبر 2024، وهو الشهر نفسه الذي انضمت فيه إلى فريق هاري وميغان.

ويصف الملف الشخصي لـ سارة فوسمو، 45 عاماً، على لينكدإن، أنها: "محترفة بارعة تتمتع بخبرة واسعة وطويلة في إدارة عمليات معقدة وعالية المخاطر للأفراد ذوي الثروات الضخمة".

كما يشير الملف إلى أنها: "بارعة في التعامل مع بيئات العمل عالية الضغط"، و"مؤتمنة على الأمور السرية".

فوسمو ليست أول عضو في فريق هاري وميغان تربطه علاقات سابقة بغيتس. فقد عملت كاثرين سانت لوران، رئيسة فريقهما السابقة، في مؤسسة بيل وميليندا غيتس قبل أن تتعاون مع ميغان وهاري في إدارة مؤسسة أرشويل في أوائل عام 2020.

أجواء كاوبوي تسيطر على ميغان ماركل والأمير هاري

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في سهرة غنائية مفعمة بالحيوية وأجواء مبهرة، استمتع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بأجواء حفل صديقتهما بيونسيه ضمن جولتها الغنائية "كاوبوي كارتر" Cowboy Carter، وذلك في ملعب سوفي في لوس أنجلوس يوم الجمعة 9 مايو.

وتماشياً مع اسم الجولة الغنائية "كاوبوي كارتر"، استوحى الأمير هاري طابع الحفل الريفي من خلال ارتداء قبعة رعاة بقر خضراء داكنة، مع بنطلون جينز داكن وقميص رمادي فوق قميص أسود. بينما ارتدت ميغان ماركل لهذا الحفل فستاناً أزرق مكشوف الكتفين من كارولينا هيريرا، وشعرها مرفوع بشكلٍ أنيق.

وقد نشرت بيونسيه، البالغة من العمر 43 عاماً، صورة على موقعها الإلكتروني لـ ميغان والأمير هاري في الحفل، كما شاركت دوقة ساسكس من خلال حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور من الحفل.

ويأتي حضور الأمير هاري وميغان ماركل الحفل، بعد أيام من احتفالهما بيوم ميلاد ابنهما الأكبر الأمير آرتشي، الذي بلغ عامه السادس في 6 مايو. وقد نشرت ميغان عبْر حسابها على "إنستغرام" صورةً لابنها وهو يشاهد الشمس من شرفة مطلة على المحيط. وعلّقت ميغان على المنشور: "ابننا شمسنا. يوم ميلاد سعيد سادس لآرتشي! شكراً لكم على كل الحب والدعاء والتمنيات الطيبة لابننا العزيز".

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