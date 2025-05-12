"ترقيص"..راغب علامة يستعد لطرح أحدث أعماله ويشارك محبيه الكواليس

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان اللبناني راغب علامة حماس متابعيه لاحدث أعماله الفنية وهي اغنية تحمل إسم "ترقيص"، حيث شارك مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو عبر حسابه الخاص، شوق من خلالها الجمهور للكليب، فأظهر كواليس التصوير على الشاطئ، و كشف عن موعد طرحه للاغنية بالتعليق قائلاً: "TARQEES.

MAY 15th".

و في وقت سباق، نشر الفنان اللبناني راغب علامة فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر لحظات طريفة قضاها في مراكش في المغرب حيث أنه التقى بمربيين للقرود، وقد تبادلوا المزاح.

وقد وضع المربي القرد بين يدي علامة في السيارة واعتقد علامة أن القرد الذي يدعى عزيزة يريد عضه لكنه اكتشف أنه يقبله.