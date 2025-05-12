- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - رحلت عن عالمنا اليوم الزميلة الإعلامية اللبنانية راوية عزام خير، و ذلك بعد صراع مع المرض، تاركة خلفها رحلة طويلة من العمل الإذاعي المحترف في إذاعة لبنان الرسمية.
و عين موعد الدفن يوم الثلاثاء الواقع فيه 2025/5/13 الساعة الحادية عشرة ظهراً في مقام الشيخ الفاضل (ع)، في عين عطا.
تقبل التعازي بعد الدفن وأيام الأربعاء والخميس من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.
سوف يقام لها موقف عزاء في دار طائفة الموحدين الدروز - فيردان - نهار الجمعة الواقع فيه 2025/5/16 من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الزميلة راوية عزام خير بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.