وفاة الزميلة راوية عزام خير بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - رحلت عن عالمنا اليوم الزميلة الإعلامية اللبنانية راوية عزام خير، و ذلك بعد صراع مع المرض، تاركة خلفها رحلة طويلة من العمل الإذاعي المحترف في إذاعة لبنان الرسمية.



و عين موعد الدفن يوم الثلاثاء الواقع فيه 2025/5/13 الساعة الحادية عشرة ظهراً في مقام الشيخ الفاضل (ع)، في عين عطا.

تقبل التعازي بعد الدفن وأيام الأربعاء والخميس من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.

سوف يقام لها موقف عزاء في دار طائفة الموحدين الدروز - فيردان - نهار الجمعة الواقع فيه 2025/5/16 من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً.

