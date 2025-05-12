نور الغندور تستعرض رشاقتها بجامبسوت خيالي من Dolce & Gabbana

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور، أنظار الجمهور في أحدث إطلالة لها عليهم، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتدية جامبسوت بلون طبعة جلد النمر، ضيق ذات اكمام طويلة، إستعرضت من خلاله رشاقتها المميزة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، بالإضافة إلى مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



الجامبسوت الذي إرتدته نور من دار ازياء Dolce & Gabbana وصل سعره إلى 2,545 دولار، كما نسقت معه حذاء عالي ذات كعب عالي من نفس الدار الازياء بسعر 1,776 دولار.

