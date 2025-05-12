شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب ضيف لميس الحديدى فى «كلمة أخيرة» غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON من تقديم الإعلامية لميس الحديدي غداً الثلاثاء، النجم فتحي عبد الوهاب، وذلك في حوار عن دوره في مسلسل "ظلم المصطبة" من خلال دور «حمادة كشري» الذى لعبه في أحداث المسلسل.

قصة مسلسل ظلم المصطبة



ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات، هم: حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة



مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.