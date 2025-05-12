مارك زوكربيرغ يزيد رصيده من اليخوت الفاخرة بعد هذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - قام الملياردير العالمي مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بتوسيع أسطوله من اليخوت الفاخرة مرة أخرى، ففي وقت سابق من عام 2024، استحوذ على اليخت الضخم "Launchpad" بطول 118 مترًا، بالإضافة إلى سفينة الدعم الخاصة به "Wingman"، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 330 مليون دولار.



وأضاف زوكربيرغ الآن يختًا ثالثًا إلى مجموعته، وهو اليخت "يو-81"، وهو يخت "ظل" من إنتاج شركة دامن عام 2022. كان هذا اليخت مملوكًا سابقًا للملياردير غرايم هارت، وتُقدر قيمته بحوالي 100 مليون دولار.

يتميز اليخت بمهبط للطائرات العمودية، ورافعة كبيرة، وتصميم داخلي فاخر يتسع لثمانية ضيوف و26 فردًا من أفراد الطاقم.

ورغم أنه مصمم في المقام الأول كسفينة دعم، إلا أنه يمكن تشغيله بشكل مستقل كليخت فاخر.

وبهذا الشراء الأخير، يبلغ إجمالي مجموعة زوكربيرغ من اليخوت الفاخرة حوالي 430 مليون دولار، مما يضعه في مصاف كبار مالكي اليخوت في العالم، إلى جانب كبار رجال الأعمال الروس.

