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القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق المنتظر، والتى تحييه النجمة ريهام عبد الحكيم، ومطربتا الموسيقى العربية رحاب عمر وحنان الخولى بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، ويأتى بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربى وفى إطار عام أم كلثوم الذى أعلنته وزارة الثقافة ويقام في التاسعة مساء الأربعاء 14 مايو على المسرح الكبير.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن الاستعدادات للحفل تجرى على قدم وساق لضمان خروجه بصورة تليق بمكانة دار الأوبرا كصرح ثقافي رائد، مشيرًا إلى الحرص على توفير تجربة إبداعية متكاملة ومميزة للجمهور من خلال الاهتمام بكل التفاصيل الفنية واللوجستية.

جدير بالذكر أن الإقبال على حضور الحفل شهد إقبالاً جماهيريًا غير مسبوق حيث نفدت تذاكره بالكامل خلال ساعات بعد الإعلان عن موعد إقامته.



رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق



رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق



رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق



رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق



رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق



رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق