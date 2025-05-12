شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم تخوض تجربة الغناء لأول مرة بـ"صحاب الليل" مع عبد الرحمن رشدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاضت الفنانة هند عبد الحليم تجربة الغناء لأول مرة مع المطرب الشاب عبد الرحمن رشدى، من خلال أغنية "صحاب الليل" والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسى.

تدور فكرة الأغنية فى إطار درامى بسيط، وتحكى عن عشاق السهر فى الليل، والتأمل فى سكونه وهمساته، والشكوى من الوحدة والتفكير فى الماضى.

عبر الفنان عبد الرحمن رشدى عن سعادته بمشاركة الفنانة هند عبد الحليم فى غناء الأغنية، وكشف أنه التقى بها منذ عامين، وأعجب بصوتها جدا، ونشأت بينهما صداقة قوية، واتفقا على تنفيذ أغنية تجمعهما، وأثناء التحضير لأغنية "صحاب الليل" مع الموزع الموسيقى ماهر الملاخ، عرض عبد الرحمن عليه فكرة مشاركة صوت نسائى فيها، ورحب الملاخ بالفكرة، وبالفعل تم الاتصال بهند وسمعت الأغنية فأعجبتها، وفى اليوم التالى تم التسجيل بالفعل، وبعد أيام شارك عبد الرحمن وهند فى تصوير الأغنية بأحد الاستوديوهات.. تقول كلمات أغنية "صحاب الليل":...

واهو كل يوم .. قلبي وحيد مش جايلو نوم

حبينا اكتر من اللزوم

واتسبنا فجأة في ليل شتاء .. والحزن أتقل من الهدوم

مفهاش جديد .. أقرب ما ليك عنك بعيد

مكتوب يا قلبي الخوف يزيد

بتعيش عشانهم وفى أخر هيعيشوا وإنت تعيش وحيد

كان فيه ياما ناس هنا حوالينا .. بقوا بس دموع جوه عنينا

وبقينا صحاب الليل

والليل مالوش أصحاب

والقلب هايفضل وحداني .. خوف يخلص يبدأ خوف تاني

عايشين بالقسمه

متاخدين في الدنيا غياب

كان فيه ياما ناس هنا حوالينا .. بقوا بس دموع جوه عنينا

وبقينا صحاب الليل

والليل مالوش أصحاب

والقلب هايفضل وحداني .. خوف يخلص يبدأ خوف تاني

عايشين بالقسمه

متاخدين في الدنيا غياب

وانا ليا مين .. غير ليل طويل بيفوت حزين

سهرانه وسط السهرانين

واهو كل يوم بنقول لروحنا بكره نبقى كويسين

وادي بكره فات

ومجاش وراه غير السكات .. تقلت علينا الذكريات

عايشين نفكر في القديم

واللي بنصبح فيه نبات

كان فيه ياما ناس هنا حوالينا .. بقوا بس دموع جوه عنينا

وبقينا صحاب الليل

والليل مالوش أصحاب

والقلب هايفضل وحداني .. خوف يخلص يبدأ خوف تاني

عايشين بالقسمة

متاخدين في الدنيا غياب