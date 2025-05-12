شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال ينتهى من تصوير أسبوعين في أحداث فيلم بيج رامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال فيلم بيج رامى بطولة النجم رامز جلال تصوير العمل، المقرر طرحه في صيف 2025، من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج محمود كريم، حيث انتهى فريق العمل من تصوير أسبوعين من مشاهد الفيلم، والذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى تشويقى.

وبدأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل تصوير دورها فى فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال، والذى تخوض به أولى تجاربها فى التمثيل، حيث تدور أحداث العمل من خلال قصة حب بينها وبين رامز جلال وستحمل الكثير من الأزمات في الأحداث.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا خلال فترة التصوير المقرر أن تستغرق ما يقرب من شهرين على أقصى تقدير.

ويتعاون رامز جلال مع المخرج محمود كريم للمرة الخامسة بعدما عمل معه فى جميع أفلامه الأخيرة، وهى: "رغدة متوحشة" بمشاركة ريهام حجاج عام 2018، "سبع البرمبة" بمشاركة جميلة عوض عام 2019، "أحمد نوتردام" بمشاركة غادة عادل عام 2021 و"أخي فوق الشجرة" بمشاركة نسرين طافش وتارا عماد عام 2023.

أما رامز جلال فقدم آخر أفلامه، "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

