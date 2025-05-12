هيئة الأفلام السعودية تشارك في الدورة الـ 78 لـ مهرجان كان السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 07:24 مساءً - تشارك هيئة الأفلام السعودية في الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يقام في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025.

ويُعد هذا المهرجان، الذي انطلق عام 1946م، أحد أعرق وأهم المحافل السينمائية في العالم، ويستقطب سنويًا مشاركة دولية واسعة من رواد صنّاع الأفلام.

جناحًا سعوديًا لإبراز تطورات قطاع الأفلام المحلي

تتضمن مشاركة هيئة الأفلام السعودية جناحًا سعوديًا يبرز تطورات قطاع الأفلام المحلي، إلى جانب وفد رسمي من موظفي الهيئة،وعددٍ من الشركاء الرئيسيين، من بينهم وزارة الاستثمار، فيلم العلا، نيوم، صندوق التنمية الثقافي، استوديوهات إم بي سي، إثراء (مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي)، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بالإضافة إلى ركنٍ مخصص لشركات الإنتاج والتوزيع من القطاع الخاص، وذلك دعمًا لحضورها الدولي واستعراضًا لفرص التعاون والاستثمار.

جدول فعاليات هيئة الأفلام السعودية بمهرجان كان السينمائي 2025 - الصورة من هيئة الأفلام السعودية

تنظيم عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية

كما تشمل المشاركة تنظيم عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تستقطب نخبة من صنّاع القرار والمؤثرين في الصناعة السينمائية.

تشمل الجلسات الحوارية: جلسة "طرق الرواد: دور صنّاع الأفلام في خلق فرصهم"، وجلسة "أفلام في طور الإبداع"، التي تستعرض مشاريع الأفلام قيد الإنتاج، إلى جانب نقاش الطاولة المستديرة "الجانب التجاري في إنتاج الأفلام"، الذي يتناول الأبعاد الاقتصادية لـ صناعة السينما.

كما تتضمن الفعاليات جلسة تواصل بعنوان "لقاء صنّاع الأفلام السعوديين"، وفعالية غداء التواصل بعنوان "التبادل السينمائي"، التي تجمع ممثلي الهيئة بالقطاع الخاص؛ لاستعراض أبرز إنجازات القطاع السينمائي المحلي وتعزيز فرص التعاون المشتركة.

وتُعد هذه المشاركة خطوة إستراتيجية ضمن جهود الهيئة في تطوير القطاع محليًا، وتمكين المواهب السعودية، وبناء شبكة علاقات فاعلة تسهم في دعم الحراك السينمائي السعودي وتمثيله في أهم المحافل العالمية.



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