يارا السكري لجأت للعلاج الطبيعي بعد مشهد عنيف مع أحمد العوضي في فهد البطل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 07:24 مساءً - لا تزال كواليس مشاهد مسلسل "فهد البطل" محفورة في ذاكرة إحدى بطلات العمل، وهي الفنانة يارا السكري، والتي كشفت عن أصعب المشاهد التي قامت بتصويرها وتسببت لها في إصابة بإحدى ذراعيها. يارا السكري تكشف عن أصعب مشاهدها في "فهد البطل" وقالت يارا السكري، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة" DMC"، في المشهد الذي اكتشف فيه "فهد" الفنان أحمد العوضي، موضوع حملها، قام بسحبها بشدة من ذراعها.

لافتة إلى أنه عقب الانتهاء من تصوير هذا المشهد، شعرت بـ آلام شديد؛ مما دفعها لأخذ قسطٍ من الراحة لمدة أسبوعين، مع أخذ جلسات علاج طبيعي حتى تتعافى سريعاً.

واستطردت قائلة: "بعد المشهد ده، فضلت أسبوعين محركتش ذراعي، وأخذت جلسات علاج طبيعي".



يمكنكِ قراءة.. ما بين ميرنا نور الدين ويارا السكري: ما حقيقة ارتباط أحمد العوضي بنجمات فهد البطل؟ مسلسل "فهد البطل" مسلسل "فهد البطل" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان. وإخراج محمد عبدالسلام. وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسّد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة، يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.



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