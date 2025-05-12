رشا شربتجي تنفي وجود تعديلات رقابية قاسية على مسلسل مطبخ المدينة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 07:24 مساءً - نفت المخرجة السورية رشا شربتجي ما تم تداوُله عبْر بعض الصفحات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، بوجود حذوفات أو تعديلات رقابية قاسية طالت مسلسلها الجديد "مطبخ المدينة". مؤكدة أن ما تم تداوُله غيرُ دقيق ولا يمُت للحقيقة بِصلة.

رشا شربتجي: "الملاحظات الرقابية على مسلسل مطبخ المدينة منطقية"

وفي منشور عبْر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، أوضحت رشا شربتجي أن الملاحظات الرقابية التي طُرحت حتى الآن، جاءت ضمن السياق الطبيعي أو المنطقي؛ لافتة إلى أن معظم هذه الملاحظات كانت مفهومة، والأخرى منها تمت مناقشتها وتفنيدها مع اللجنة الوطنية للدراما، والتي تجاوبت سريعاً معها.

وشددت شربتجي في منشورها على تمسكها كصانعة فن بحرية التعبير؛ قائلة: "نؤكد على طموحنا بالوصول إلى مرحلة إلغاء الرقابة المسبقة على الأعمال الفنية؛ أسوةً بالدول المتقدمة".

وحول مستجدات العمل، أكّدت المخرجة السورية، أن التحضيرات مازالت قائمة للبدء بتصوير المسلسل في دمشق، من دون تحديد موعد نهائي لانطلاق التصوير؛ مشيرة إلى وجود سعي حثيث لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن ليكون جاهزاً للعرض؛ متمنيةً أن يحظى باستحسان الجمهور.

https://www.instagram.com/p/DJhT8IytHTq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJhT8IytHTq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJhT8IytHTq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مسلسل "مطبخ المدينة"

مسلسل "مطبخ المدينة" هو دراما اجتماعية تدور حول حياة العاملين في مجال الطهي؛ مسلطاً الضوء على تفاصيل حياتهم المهنية والشخصية، ويشارك في بطولته

نخبة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: سلافة معمار، عباس النوري، عبد المنعم عمايري وسامر إسماعيل.



يمكنكِ قراءة: رشا شربتجي تعلّق على تباين ردود الأفعال حول مسلسل المهرج وتوجه رسالة خاصة لمؤلفه

"نسمات أيلول" عمل درامي سابق لـ رشا شربتجي

وقد تواجدت المخرجة رشا شربتجي في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "نسمات أيلول" الذي دارت قصته حول إطار درامي مشوّق؛ حيث ركز بشكل كبير على هموم ومشاكل الشباب؛ مقدماً إياها في إطار كوميدي لطيف يهدف إلى تسليط الضوء على قضاياهم من منظور مختلف.

مسلسل "نسمات أيلول" من بطولة: صباح الجزائري، وإبراهيم شيخ إبراهيم زوج المخرجة رشا شربتجي، ومحمد حداقي، ولين غرة، ورواد عليو، ووائل زيدان، وغزوان الصفدي، ووضاح حلوم، ودرويش عبدالهادي، وحسين عباس، وغزوان الصفدي، ويزن الريشاني، وأسيمة يوسف، وعلي صطفوف، وسوسن أبوعفار.

View this post on Instagram A post shared by Rasha Shurbatji (@rasha_hisham_shurbatji)



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"