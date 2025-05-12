أميرة سليم تتألق في أولى حفلاتها بدار الأوبرا المصرية

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم في حفلها الأول على مسرح دار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر وسط حضور لافت من الشخصيات العامة والدبلوماسية، في أمسية موسيقية استثنائية احتفت بالأصالة والرقي.
سليم كانت سعيدة بإحياء هذا الحفل، مؤكدة أن هذا الصرح الفني يعكس عظمة مصر ويمنح الفنان شعورًا بالانتماء والتميز.
واعتبرت سليم أن مستوى المكان الذي غنت فيه عالمي.
سليم شاركت في الجزء الثاني من الحفل للمرة الثانية في مسيرتها مع الفرقة الإيطالية Mezzotono، المشهورين بغنائهم الأكابيلا دون آلات موسيقية، لكنهم لجأوا إلى الميكروفونات، على عكس غنائها المنفرد الذي كان دون ميكروفون.
وعبرت سليم عن سعادتها بردود الأفعال، إذ قالت: "كانت قوية وإيجابية للغاية، واختيار البرنامج كان مميزا جدا لإنه كان هناك تنوع كبير في البرنامج، كان هناك الأوبرالي، والأغنيات المصرية الخفيفة والتي قُدمت بطريقة كلاسيكية، والفقرات الخفيفة التي تجمع بين المسرح والتمثيل والشعر الغنائي، هذا التنوع في الحالات أسعد الحضور بشكل كبير".
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