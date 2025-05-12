حلا شيحة في خطوة مفاجئة على إنستغرام والجمهور يتساءل

أطلقت الممثّلة المصريّة، حلا شيحة، قناة خاصّة على منصّة “إنستغرام”، باشتراك شهريّ قدره ٢٤٩ جنيهًا مصريًّا.

تتضمّن القناة محتوًى حصريًّا لا يمكن الجمهور الوصول إليه إلّا مقابل بدل مادّي، ممّا أثار فضول متابعيها.

وتساءل الجمهور عمّا إذا كان محتوى القناة سيأخذ طابعًا فنّيًّا أم دينيًّا، لا سيّما بعد أن عادت حلا شيحة، مؤخّرًا إلى ارتداء الحجاب وحذفت جميع صورها الّتي ظهرت فيها بدونه من حسابها الّذي يتابعه ثلاثة ملايين شخص.

وتواصل حلا، نشر مقاطع فيديو تدعو فيها جمهورها إلى التأمّل والتّفكير، معبّرة عن سعادتها بعودتها إلى الحجاب.

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يُذكر أنّ حلا شيحة، سبق أن أعلنت عن عودتها إلى التّمثيل بعد فترة طويلة من الاعتزال، لتفاجئ جمهورها مجدّدًا بتراجعها عن هذا القرار وعودتها إلى ارتداء الحجاب.