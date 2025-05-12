ياسمين رئيس في اعتراف هام بعد التبرّع بفستان زفافها

أكّدت الممثّلة المصريّة، ياسمين رئيس، أنّها لم تتردّد في اتخاذ قرار التّبرّع بفستان حفل زفافها، لافتة إلى أنّها لا تلتفت للذّكريات بل تنظر دائمًا إلى المستقبل ولا إلى الماضي.

وكانت ياسمين رئيس الّتي دخلت القفص الذّهبيّ للمرّة الثّانية في صيف ٢٠٢٤ بزفافها من رجل الأعمال المصريّ أحمد عبد العزيز، قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها بإهداء فستان زفافها إحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها وذلك كما شخصيّة “وردة” التي مثلّتها في فيلم (الفستان الأبيض).

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نشير إلى أنّ ياسمين كانت قد احتفلت بالعرض الأوّل لفيلم “الفستان الأبيض” ضمن فعاليّات مهرجان الجونة السّينمائيّ في دورته السّابعة إذ تدور أحداثه حول صديقتَين فقيرتَين تشرف واحدة منهما على الزّواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى يوم الحفل نفسه، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقرّبة للبحث عن فستان آخر. من إخراج جيلان عوف.