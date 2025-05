شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الجرح لسلوى الكوني يمثل جناح المغرب بمهرجان كان السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار المركز السينمائي المغربي فيلم الجرح للمخرجة سلوى الكوني لتمثيل بلده من خلال الجناح المغربي في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث يُعرض يوم الجمعة 16 مايو الساعة 6:30 مساءً بمسرح ريفيرا كجزء من برنامج جناح المغرب في المهرجان.

الجرح هو دراما تستكشف تعقيدات الثقافة والتقاليد والهوية الشخصية في المغرب المعاصر من عيون شابة في مقتبل العمر. يحكي الفيلم قصة ليلى التي تسعى وراء شغفها وطموحاتها، متجاوزةً القيود المجتمعية الشائكة المفروضة على المرأة تحت ستار التقاليد والثقافة السائدة.

يشهد الفيلم عرضه الوطني الأول في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد عرض عربي أول ناجح بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.

بدأت الرحلة السينمائية لهذا الفيلم بعرض عالمي أول بمهرجان أثينا الدولي للأفلام الفنية باليونان، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل أول، وبعدها شارك في عدة مهرجانات وفاز بعدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل مساعد من مهرجان بريدجز الدولي للأفلام، وجائزة اختيار الجمهور من جلسات "ليفت أوف" للمخرجين الجدد بالمملكة المتحدة.

الفيلم من إخراج سلوى الكوني وتأليف طه بن غالم وبرايس وبراين بيكستر وبطولة أميمة بريد وأمل عيوش ومنصور البدري.

سلسلوى الكوني مخرجة سينمائية ارتبط اسمها بالعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في هوليوود كمديرة إنتاج، حيث عملت في أفلام ضخمة مثل "Men In Black: International" و"A Hologram for the King". يُعد فيلم "الجرح" أول تجربة إخراجية لها. بخبرة امتدت لتشمل أدوارًا متنوعة، منها مشرفة إنتاج، ومديرة، ومنتجة، تعاونت سلوى مع كبرى الاستوديوهات مثل سوني، وأمازون، ونتفليكس.