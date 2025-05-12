لأول مرة في تاريخه.. مهرجان كان يضع حظراً على الإطلالات الجريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 05:56 مساءً - يومٌ واحدٌ يفصلنا عن انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، حيث من المقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان غداً 13 مايو على أن تستمر حتى 24 مايو الجاري.

ولا يقتصر مهرجان كان على عروض الأفلام السينمائية أو كونه منصة تتقابل فيها الأفلكار والرؤى الإبداعية في المجال السينمائي، بل تجمع سجادته الحمراء نخبة من أبرز نجوم ومشاهير العالم في مشهد أشبه بعروض الأزياء. ومع ارتفاع درجات حرارة الطقس في كان، ربما تلجأ النجمات لملابس تناسب هذا الطقس، وهو ما اعتبره المهرجان وللمرة الأولى أمرٌ غير مسموحٍ به.

مهرجان كان يتخذ إجراءات صارمة ضد الإطلالات الجريئة

بعد أن شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي إطلالت غير محتشمة في دوراته السابقة، قرر القائمون على نسخة هذا العام من المهرجان تطبيق قواعد جديدة للإطلالات، تحت شعار "من أجل اللياقة"، عندما يفتتح فيلم Leave One Day للمخرجة الفرنسية أميلي بونين الاحتفالات هذا الأسبوع، حيث أصبح المهرجان منصة لما يرتديه النجوم أكثر من كونه منصة ترويجية للأفلام.

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ووفقاً لموقع Daily Mail، عن هذه الخطوة يقول منظمو المهرجان أن هذه الخطوة ما هي إلا محاولة لقمع اتجاه الفساتين العارية التي اعتبروها استفزازية حيث تكشف أكثر مما تستر، وجاء في وثيقة مهرجان كان: "لأسباب تتعلق باللياقة، يُحظر التعري على السجادة الحمراء، وكذلك في أي منطقة أخرى من المهرجان"، وأضاف: "ستكون فرق الاستقبال في المهرجان ملزمة بمنع دخول السجادة الحمراء لأي شخص لا يحترم هذه القواعد. وتتضمن السياسة الجديدة أيضًا سلسلة من الخطوط العريضة حول السلوك العام المتوقع - بالإضافة إلى قواعد الملابس الأكثر تحفظًا بشكلٍ عام".

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جولييت بيونش رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان 2025

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كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار الممثلة الفرنسية جولييت بينوش لتتولى منصب رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في نسخته الثامنة والسبعون لعام 2025.

بعد إعلان اختيارها كرئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2025، قالت بينوش: "أتطلع إلى مشاركة هذه التجارب الحياتية مع أعضاء لجنة التحكيم والجمهور. في عام 1985، صعدت الدرج لأول مرة بحماس وعدم يقين ممثلة شابة؛ لم أتخيل أبدًا أنني سأعود بعد 40 عامًا في الدور الفخري كرئيسة للجنة التحكيم. أقدر الامتياز والمسؤولية والحاجة المطلقة للتواضع".

ومن جانبه كتب مهرجان كان السينمائي في بيانه الذي أعلن فيه تولي جولييت بينوش رئاسة المهرجان: "جولييت بينوش ستترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الثامن والسبعين! ستسلم الممثلة الفرنسية، التي خلفت المخرجة الأمريكية جريتا غيرويغ، جائزة السعفة الذهبية يوم السبت 24 مايو، بعد 40 عامًا من خطواتها الأولى على الكروازيت! ملتزمة بفنها وعصرها، فازت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2025 بقلوب الجماهير والنقاد على حد سواء من خلال فيلموغرافيا تجمع بين أعظم صناع الأفلام اليوم. ستمثل بفخر أصوات لجنة التحكيم الدولية التي سترافقها من 13 إلى 24 مايو".

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