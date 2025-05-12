باسم يوسف يعتذر عن إلغاء عرض ميامي .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف عن إلغاء عرضه الكوميدي الذي كان مقررًا إقامته في مدينة ميامي الأميركية يوم 13 حزيران المقبل، لأسباب وصفها بأنها "خارج إرادته"، مشيرًا إلى ضغوطات متواصلة تعرض لها في الفترة الأخيرة، وكتب يوسف عبر حسابه : "نعتذر لكل الجمهور الكريم الذي قام بحجز تذاكر عرض ميامي.

للأسف الشديد، فإن الإلغاء جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادتنا". وأوضح أن فريقه يعمل حاليًا على تأمين مسرح بديل لإقامة العرض، وأضاف: "لا يخفى على أحد حجم الضغوط التي تعرضتُ لها خلال الأشهر الماضية، من مضايقات وتهديدات بإلغاء العروض. ورغم ذلك، نجحت في تقديم أكثر من 100 عرض في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، إلا أن بعض الاستثناءات فرضت نفسها، وكان عرض ميامي أحدها"، وأكد باسم يوسف أن عرضي نيوجيرسي ما زالا قائمين في موعدهما المقرر بتاريخ 22 حزيران ، وعبّر عن أسفه لما سببه إلغاء عرض ميامي من خيبة أمل لدى جمهوره، خاصة من الجماهير العربية القادمة لمتابعة مباراة الأهلي المصري ضد إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، والتي كان يأمل أن تكون مناسبة مزدوجة تجمع بين الكرة والكوميديا.