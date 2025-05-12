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مذيعة لبنانية تضع مولودتها الثانية في أميركا

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  • مذيعة لبنانية تضع مولودتها الثانية في أميركا 2/3
  • مذيعة لبنانية تضع مولودتها الثانية في أميركا 3/3

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت المذيعة اللبنانية غريسيا أنطون، إستقبالها طفلتها الثانية، بعد عام على ولادة طفلتها الأولى، وذلك خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأميركية.


ونشرت غريسيا عبر حسابها الخاص، صورة لباقة من الورود، وعلّقت: "أم لطفلتين رسمياً"، مشيرة إلى تاريخ 8 أيار 2025.
وكانت رزقت غريسيا أنطون بمولودتها الأولى من زوجها جان مجاعص، في الأول من شهر أيار عام 2024، معلنة ذلك بمنشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وشاركت غريسيا أنطون متابعيها الخبر بصورة لها، ظهرت فيها ببطن منتفخ، وعلقت باللغة الإنجليزية قائلة: "نحن نحبك كثيرا". كما كشفت أنها أطلقت على طفلتها إسم جايد، وأكملت تعليقها: "جايد تقول مرحبا للعالم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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