بالصّور- آمبر هيرد ترحّب بتوأمين وتكشف عن أسمَيهما غير العاديّين

أعلنت الممثّلة آمبر هيرد عن ولادة طفلَيها التّوأمين، فتاة وفتًى وذلك من خلال صورة لأقدام طفلَيها حديثي الولادة.

في هذا السّياق، رحّبت الممثّلة بابنتها أغنيس وابنها أوشن في منشور على موقع إنستغرام بمناسبة عيد الأم.

وفي منشورها، تحدّثت “هيرد” عن تأسيس أسرة وفقًا لشروطها الخاصّة على الرّغم من تحدّيات الخصوبة التي واجهتها.

وقالت: “سيكون عيد الأم في عام ٢٠٢٥ أحد الأيّام الّتي لن أنساها أبدًا. أشعر هذا العام بسعادة لا توصف عندما أحتفل بإكمال الأسرة الّتي سعيت جاهدة لبنائها لسنوات. اليوم أشارككم رسميًّا الأخبار الّتي مفادها أنّني رحّبت بتوأمَين في “عصابة” هيرد. ابنتي أغنيس وابني أوشن اللذَين يبقيان يدي (وقلبي) ممتلئَين. عندما أنجبت طفلتي الأولى “أوناغ” منذ أربع سنوات، تغيّر عالمي إلى الأبد.”

“اعتقدت أنّني لا أستطيع أن أنفجر من الفرح أكثر من ذلك. حسنًا، الآن أنا منفجرة ثلاث مرّات من الفرح!!! أن أصبح أمًا بمفردي وبشروطي الخاصّة على الرّغم من تحدّيات الخصوبة الّتي أواجهها هو التّجربة الأكثر تواضعًا في حياتي. أنا ممتنّة إلى الأبد لأنني تمكنت من اختيار هذا الأمر بمسؤوليّة وبتفكير. إلى جميع الأمهات، أينما كنتن اليوم ومهما كانت الطريقة الّتي وصلتن بها إلى هنا، فأنا وعائلتي نحتفل معكنّ، بالحبّ دائمًا”.

نذكر أنّ أمبر هيرد قرّرت بعد محاكمتها المثيرة للجدل مع زوجها السّابق جوني ديب عام ٢٠٢٢، تغيير بيئتها لحماية خصوصيّتها والتّركيز على حياتها العائليّة. وقد فعلت ذلك بشراء منزل في إسبانيا تعيش فيه مع طفلتها “أوناغ” البالغة من العمر أربع سنوات.

منذ الدّعوى القضائيّة الّتي رفعتها ضدّ جوني ديب الّتي حُكم عليها بدفع مبلغ يزيد عن عشرة ملايين يورو، قلّلت الممثّلة، الّتي لعبت أدوارًا رئيسيّة في أفلام مثل “Aquaman and the Lost Kingdom”، بشكل كبير من ظهورها على شاشة السّينما ويبدو أنّها الآن تركّز على الاهتمام بحياتها الشّخصيّة والبقاء بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام بينما تبدأ حياة جديدة في مدريد.

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نذكر أنّ الطّفلة “أوناغ هيرد” ولدت في عام ٢٠٢١ عن طريق تأجير الأرحام. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد أنجبت توأمَيها حديثي الولادة بمفردها أم مع شريك.

وكانت آخر علاقة لها بالمصوّرة السّينمائيّة بيانكا بوتي، وفي الماضي كانت على علاقة عاطفيّة مع إيلون ماسك وفيتو شنابل.