شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام عالمية تسيطر على شباك التذاكر خلال الويك أند.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت 5 أفلام عالمية من السيطرة على شباك التذاكر خلال عطلة الأسبوع الماضى، وجاءت إيرادات هذه الأفلام كالتالى:

فيلم Thunderbolts حقق 33 مليون دولار

فيلم Sinners حقق21 مليون دولار

فيلم A Minecraft Movie حقق 7.9 مليون دولار

فيلم The Accountant 2 حقق 6 ملايين دولار

فيلم Clown in a Cornfield حقق 3.6 مليون دولار

ويدور فيلم Thunderbolts الذى تصدر القائمة بعد أن وقعوا فى فخ الموت، يضطر فريقٌ غير تقليدى من الأبطال المضادين للطبيعة إلى الشروع في مهمةٍ خطيرةٍ ستُجبرهم على مواجهة أحلك جوانب ماضيهم.

فيلم Thunderbolts من إخراج جيك شراير، ومن تأليف إريك بيرسون وجوانا كالو، ومن بطولة فلورنس بوج، لويس بولمان، سيباستيان ستان، هانا جون-كامين، جيرالدين فيسواناثان، ديفيد هاربور، فيوليت ماكجرو، أولجا كوريلينكو، وايت راسل، جوليا لويس-دريفوس، كريس باور، ويندل بيرس.

تم تصنيف فيلم Thunderbolts كـ PG-13 بسبب العنف الشديد واللغة والعناصر الموضوعية وبعض الإشارات المثيرة والمخدرات في خلال أحداثه.