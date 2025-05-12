شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم نجمة الدورة الـ25 من "أسبوع القفطان" بمدينة مراكش والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الفنانة نيللى كريم فى فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من "أسبوع القفطان" بمدينة مراكش المغربية، وهي الدورة التى تم تنظيمها هذه السنة تحت شعار "القفطان إرث بثوب الصحراء" في مبادرة تهدف إلى إبراز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحرفي المغربي، والاحتفاء بالصناعة التقليدية الصحراوية التي تشكل إحدى ركائز الهوية الوطنية.

وقد تمت دعوة الفنانة نيللى كريم باعتبارها نجمة هذه الدورة التي شهدت في فترة قصيرة فعاليات كثيرة، وتألقت نيللى وسرقت العيون وخطفت القلوب فى القفطان المغربى الذى ارتدته من تصميم المصممة الشهيرة سهام تازى، وحرص الجميع فور مشاهدة نيللى ضمن الحضور في "أسبوع القفطان" على إلتقاط الصور التذكارية معها، كما حرصت الوسائل الإعلامية المغربية وغيرها من صحف ومواقع وقنوات على التسجيل مع نيللى كريم.



نيللى كريم نجمة أسبوع القفطان



نيللى كريم بالقفطان



النجمة نيللى كريم



نيللى كريم



الفنانة نيللى كريم

"أسبوع القفطان" تم إطلاقه من قبل مجلة نساء من المغرب عام 1996 ، وأصبح "قفطان" الحدث الأول من نوعه في المغرب والمخصص بالكامل للإحتفاء بهذه الأيقونة الخالدة في عالم الأزياء، ويسلط هذا الحدث منذ بدايته الضوء على التراث المغربى والصناعة التقليدية بالمملكة المغربية، ومع عودته القوية في نسخة 2024 العام الماضى بعد توقف بسيط، شهد أسبوع القفطان تحولا نوعيا جعله إحتفالا متكاملا بالتراث المغربى العريق، وقد نجح هذا الحدث الغنى في خلق تجربة غير مسبوقة في عالم القفطان من خلال فعاليات متعددة المواقع في مراكش، جمعت بين الأصالة والابتكار، ما عزز من مكانة أسبوع القفطان في حفل الموضة العالمية.