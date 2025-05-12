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صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار

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  • صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار 1/9
  • صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار 2/9
  • صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار 3/9
  • صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار 4/9
  • صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار 5/9
  • صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار 6/9
  • صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار 7/9
  • صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار 8/9
  • صبا مبارك تثير تفاعلًا على إنستجرام بـ8 إطلالات متنوعة تخطف الأنظار 9/9

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القاهرة - سامية سيد - نجحت النجمة الأردنية صبا مبارك في جذب أنظار متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على حسابها الرسمي بمنصة تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما نشرت مؤخرًا سلسلةً من الإطلالات المتنوعة بلغت 8 إطلالات، تميّز كل منها بلمسة فريدة تختلف عن الأخرى، سواء في التصميم أو الألوان أو الإكسسوارات.

وتمكّنت صبا مبارك من إثارة تفاعل جماهيري لافت، حيث توالت تعليقات المتابعين المُعجَبين بتنوّع إطلالاتها وأناقتها، ما دفع منشوراتها إلى حصد آلاف الإعجابات والتعليقات المُشيدة بذوقها الرفيع.

وتمكّنت صبا مبارك من إثارة تفاعل جماهيري لافت، حيث توالت تعليقات المتابعين المُعجَبين بتنوّع إطلالاتها وأناقتها، ما دفع منشوراتها إلى حصد آلاف الإعجابات والتعليقات المُشيدة بذوقها الرفيع، ومنذ سنوات، تحافظ الفنانة على حضورٍ قويّ على المنصات الرقمية، مستخدمةً حساباتها لعرض جوانب من حياتها اليومية وأعمالها الفنية، إلى جانب مشاركة صيحات الموضة التي تتبنّاها، مما يجعلها واحدة من أبرز النجمات العربيات تفاعلًا في العالم الرقمي.

وكان آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "وتر حساس" وشارك فى بطولته، انجى المقدم، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى،  نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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صبا مبارك بإطلالة جديدة

 

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 صبا مبارك في أحدث إطلالتها 

 

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 الفنانة صبا مبارك 

 

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 صبا مبارك 

 

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 صورة جديدة لـ صبا مبارك 

 

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 الفنانة صبا مبارك 

 

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 صبا مبارك 

 

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 صبا مبارك بإطلالة مختلفة 

 

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