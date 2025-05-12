شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز على سطح مبنى معهد الفيلم البريطاني بلندن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النجم العالمى توم كروز في لندن لتلقي زمالة معهد الفيلم البريطاني الفخرية، خلال رحلته، ويبدو أنه خصص وقتًا لنزهة مريحة على أحد أشهر مباني المدينة.

والتقط فيديو لـ كروز سلسلة أفلام Mission: Impossible على سطح مبنى معهد الفيلم البريطاني آيماكس في لندن، ولم يتضح بعد كيف تسلق الممثل السطح، لكنه وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، تم التأكيد من مصادر مقربة أن كروز هو من فعل ذلك.

وفى الفيديو يظهر مبنى معهد الفيلم البريطاني آيماكس مُغطى حاليًا بإعلان لفيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning، حيث ستطرح شركة باراماونت بيكتشرز الجزء الثامن من السلسلة في الولايات المتحدة في 23 مايو الجارى.

على أن يعود النجم العالمى توم كروز إلى مهرجان كان السينمائى الدولى بفيلمه Mission: Impossible — Final Reckoning، وذلك بعد ثلاث سنوات من مشاركته بفيلم Top Gun: Maverick.

وأعلن منظمو مهرجان كان السينمائى الدولى أن فيلم Final Reckoning سيُعرض خارج المسابقة الرسمية فى الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائى فى 14 مايو الجارى، قبل طرحه فى دور العرض فى 23 مايو الجارى.



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