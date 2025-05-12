محمد سامي يشيد بزوجته مي عمر.. هذا ما فعله!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 01:26 مساءً - مازج المخرج محمد سامي زوجته الفنانة مي عمر، من خلال نشر صورة لفطار قد أعدته له؛ وأشاد بها وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

مي عمر أنيقة حتى في بيتها.. ومحمد سامي يشيد بها

نشر المخرجمن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ صورة لفطار أعدته له زوجته مي عمر، وعلق على الصورة قائلًا: "عندما تكون متزوجاً من مي عمر، فهذا هو فطارك".

وقد بدى الفطار في الصورة بشكلٍ لذيذ وأنيق، الأمر الذي نال إعجاب الجمهور الذين أشادوا بأناقة ورقي وتنظيم مي عمر ليس فقط في إطلالتها وأعمالها ولكن أيضًا في شؤون بيتها.

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب محمد سامي على إنستغرام

مي عمر تنتظر فيلم "الغربان"

وتنتظرعرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين.

أما عن آخر أعمالها الدرامية خاضت مي عمر منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة وتدخل فى صراعات ما بين الانتقام وحبها إلى رجب الجريتلي.

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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اعتزال محمد سامي

وكان محمد سامي قد فاجئ جمهوره يوم 20 مارس، اعتزال الدراما التلفزيونية، رغم نجاحاته على مدار السنوات الماضية، قائلًا في بيانٍ نشره عبر صفحته على "فيس بوك": "السنة دي، كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حولي 15 سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة، وكان دايمًا الجمهور بيشجعني، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا في الجوائز، و أي نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور".

وأضاف: "يمكن المقربين ليّا عارفين إني واخد القرار ده من فترة، وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني، ولكن كنت بنتهي من التزامات موقعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان أخرها 2025، معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر علي الدوام هو الله وحده".

وتابع محمد سامي: "الحمد لله آخر عملين ليّا (إش إش) و(سيد الناس) حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلع صنّاع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي، بشكر كل حد ساعدني في الرحلة، وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلق استحسان الجمهور أو إعجابهم، في الآخر الفنان دايمًا بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا".

واستطرد: "ادعولي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين، بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها، مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجربها بس محتاج عيلة تسانده علي اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي، وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسمائنا كلنا وأتمني لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة".

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