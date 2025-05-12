فيكتوريا بيكهام تتخلى عن أناقتها المعتادة

ميرنا وليد - بيروت - مهما كانت المناسبة، نادرًا ما تُرى فيكتوريا بيكهام دون ملابس من علامتها التجارية وحذاء بكعب عالٍ، لكن يوم الأحد، ظهرت مصممة الأزياء، البالغة من العمر 51 عامًا، بإطلالة غير معتادة أثناء تجولها في مانهاتن، نيويورك، برفقة زوجها ديفيد، البالغ من العمر 50 عامًا.



فيكتوريا وديفيد متورطان حاليًا في خلاف عائلي مع ابنهما الأكبر بروكلين، البالغ من العمر 26 عامًا، وزوجته نيكولا بيلتز، البالغة من العمر 30 عامًا، وقد شوهدا في نيويورك وسط تقارير تفيد بأنهما "مُحطمان" بسبب هذا الخلاف.

ارتدت فيكتوريا بدلة رياضية كاكي، تتكون من سترة قصيرة وبنطال رياضي متناسق.

استغنت الأم لأربعة أطفال عن حذائها ذي الكعب العالي المميز، واختارت حذاءً رياضيًا أبيض سميكًا، بينما غطت وجهها بنظارة طيار ضخمة.

ظهرت بوجه منتعش وتركت شعرها البني منسدلاً، بينما كانت تحمل حقيبة تسوق من علامتها التجارية الخاصة أثناء الخروج.

اختار ديفيد أيضًا إطلالة بسيطة ببنطال فضفاض، وحذاء رياضيّ أخضر، وأضاف إليه معطفًا بأزرار.

كان لاعب كرة القدم المحترف السابق يحمل حقيبةً من "غويارد"، مليئةً بلا شكٍّ بأغراضه الأساسية لإقامته في المدينة.

تأتي رحلتهما إلى الولايات المتحدة بعد سلسلةٍ من الاحتفالات الباذخة بمناسبة عيد ميلاد ديفيد الخمسين، والتي غاب عنها بروكلين ونيكولا.



