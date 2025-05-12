ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة الأردنية ديانا كرزون إنجازًا فنيًا بارزًا بعد وقوفها على مسرح "إكسبو أوساكا 2025" في اليابان، حيث اعتبرت الحدث محطة مفصلية في مسيرتها، ووصفت التجربة بـ"اللحظة العالمية" التي لن تُنسى.
كرزون، التي أصبحت أول فنانة أردنية تغني في اليابان، قدّمت ميدليًا من ثلاث أغانٍ وطنية أردنية بتوزيع موسيقي حديث من إعداد الموسيقار هيثم سكري، وسط حضور جماهيري لافت، وأعربت عبر حسابها عن فخرها الكبير بالغناء أمام ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة اليابانية هيساكو تاكامادو، وجمهور متنوع احتشد في الجناح الأردني.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون تُبهر اليابانيين في "إكسبو أوساكا" .. أول صوت أردني يصدح هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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