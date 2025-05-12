ما هو مرض "Berger " النادر الذي خطف نجم الراب التونسي " كافون " في عز عطائه ؟

ميرنا وليد - بيروت - أُصيب الفنان التونسي الراحل أحمد العبيدي، المعروف بـ"كافون"، بمرض "برجر" (Maladie de Berger)، وهو داء نادر وخطير يصيب عادة الشباب بين 20 و40 سنة، ويتسبب في التهابات حادة في شرايين الساقين واليدين، ما يؤدي إلى تقرحات، انسدادات، جلطات، الأمر الذي كان أدى إلى بتر ساقيه في السابق.



كافون عانى من مضاعفات هذا المرض، أبرزها جلطة قلبية سببها انسداد في الشرايين، أدّت إلى تدهور حالته الصحية، ويُعرف هذا المرض بارتباطه الوثيق بالتدخين، وتأثيره المباشر على الأوعية الدموية.

برحيل كافون، خسرت تونس صوتًا استثنائيًا، وخيّم الحزن على الوسط الفني التونسي وعلى جمهور الفنان الراحل.