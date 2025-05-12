شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجي ترد على منتقديها بشأن مى سكاف: تحملت كثيرا من الاتهامات والشتائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سلاف فواخرجى على الرد على تصريحات منتقديها الأخيرة، ومنهم الفنان جمال سليمان، بشأن واقعة اعتقال الفنانة الراحلة مي سكاف.

وكتبت سلاف فواخرجى، قائلة: "عذرًا مي سكاف، ولكن يبدو أنني كنت صادقة معك أكثر من أصدقائك الأحرار، وتحمّلتُ ما تحملته من اتّهامات وشتائم بعد أن كذّبوني واستهزأوا بكلامي عنك، حين قلت إنك أنتِ من طلبتي من الأمن اعتقالك مع مجموعة من الشباب لأنك لم ترضِ إلا أن تكوني معهم".

وأضافت سلاف فواخرجى: "مند قرابة الشهرين وأنا أخوَّن وأُشتَم أمام كل العارفين بالأمر، واتهموني بالتقليل من رموز ثورتهم، كالمرحومة مي، والمرحوم خالد تاجا الذي قلت إنه توفي في المستشفى ولم يمُت بالشكل الذي تم تداوله فكُذِّبت! حتى ظهر لنا أحد الأحرار وقال ما قلته! فأصبح ما قاله حقيقة!".



سلاف فواخرجي

وتابعت: "شهران آثرتُ فيهما عدم الخوض في الموضوع احتراماً وترفّعاً، ولكن اصرار البعض على إقحام اسمي في كل مرة من أجل التريند ربما، أو لأن كما يبدو للعيان أن معركتهم معي وليس مع نظام سابق لبلد بأكملها! هذا كله يجعلني اليوم مضطرة للرد آسفة... ويبدو أن الترفّع في هذا الزمن خطأ كبير. هذا فيديو أمامكم بالصوت والصورة للمرحومة مي سكاف وهي تسرد القصة. وفيديو آخر لخالتها الفنانة الكبيرة فايزة شاويش على منصة "يوتيوب" وهي تسرد القصة كاملةً وتقول: "بتتذكّري يا ميوش كيف حبّستي حالك!".

وأكملت :فإما مي رحمة الله عليها كاذبة! أو عائلتها كاذبة! أو جيرانها كاذبون! أو أنا عندما صدّقتها فبقيت كاذبة مثلها! وأما من اتهمني بالكذب واستهزأ ضاحكاً... هو الكاذب! أو مَن اتهمني بتعاطي ما لايعرف! هو المتعاطي أو الصامتون جميعاً على تكذيبي وشتمي هم الكاذبون، لأنهم جميعاً يعرفون الحقيقة جيداً".

واختتمت سلاف فواخرجي رسالتها قائلة "في المرات المقبلة عندما تسخّرون الحقيقة لأجلكم… لا تنسوا أن تحذفوا الدلائل والبراهين يا لبئس كل شى ويا لبئس ما وصلنا إليه نحن الفنانون أولاً".