أسماء جلال تنشر صورة من كواليس إن غاب القط وتعلق: درجة حرارة 40

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 11:57 صباحاً - شاركت الفنانة أسماء جلال صورة من كواليس فيلمها الجديد "إن غاب القط"؛ مع النجم آسر ياسين وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وذلك بعد استئناف تصوير مشاهده، تمهيداً لطرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة؛ حيث بدأ تصويره في أكتوبر من العام الماضي 2024، قبل توقفه بسبب انشغال بطلي العمل الفنان آسر ياسين، بتصوير مسلسل "قلبي ومفتاحه"، والفنانة أسماء جلال بتصوير "أشغال شقة جداً" وعرض العملين في موسم رمضان الماضي.

أسماء جلال وآسر ياسين من كواليس "إن غاب القط"

من كواليس فيلم أن غاب القط - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب أسماء جلال على إنستغرام

فيلم "إن غاب القط"

نشرت أسماء جلال من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"؛ صورة طريفة جمعتها بالنجم آسر ياسين وبعض صناع العمل، وظهروا وهم يتناولون عصير "القصب"؛ وعلقتعلى الصورة قائلة: "ليه نصور في درجة حراره 40.. شكرًا على كياس القصب".استأنف كلٌ منوآسر ياسين تصوير فيلم "إن غاب القط" بعد توقف 6 أشهر، حيث كان الفيلم قد انطلق تصويره في أكتوبر من العام الماضي 2024، بسبب انشغال الأبطال بأعمالهم الرمضانية، ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

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أسماء جلال وآسر ياسين متنافسان في دراما رمضان 2025

يُذكر أنتنافست مع آسر ياسين خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، حيث شارك آسر ياسين في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، وقد عُرض في النصف الأول من الشهر في 15 حلقة؛ ودارت أحداثه في إطار درامي حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في أحد تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

وجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.

وشارك ببطولة المسلسل مع آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

أما الفنانة أسماء جلال فقد شاركت في موسم دراما رمضان بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، وعُرض أيضاً في النصف الأول من الشهر في 15 حلقة، وفي الموسم الثاني من المسلسل، تزداد معاناة "الطبيب الشرعي حمدي" والذي يُجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وزوجته "الإعلامية ياسمين" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

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