محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة.. أعرفوا تفاصيلها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 11:57 صباحاً - في ظل تألقه والانتعاشة الفنية التي يعيشها، أعلن الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"؛ وذلك بالتزامن مع طرح أحدث أغانيه "سهران ع النيل"، وتصل قيمة الجائزة إلى 50 ألف جنيهًا.

تفاصيل مسابقة محمد رمضان الجديدة

أعلن النجم محمد رمضان من خلال حسابه الشخصي عبر "فيسبوك" عن مسابقة جديدة تصل قيمة جائزتها إلى 50 ألف جنيهاً وذلك بالتزامن مع طرح أغنيته "سهران ع النيل"؛ حيث قال: " 50 الف جنيه للإجابة الصحيحة كام مرة اتقالت ( سهران ع النيل ) في الاغنية..هنعلن عن الفائز / ة يوم الاثنين القادم".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يعيش حالة من النشاط الفني الغنائي، وطرح منذ أيام أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "سهران ع النيل"؛ الأغنية من كلمات وألحان أحمد الديزل؛ والأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا ناعماً، يجمع بين الإيقاع الشرقي والكلمات الحالمة، ما يعكس أجواء ساحرة من ليالي النيل.

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محمد رمضان يتناول ثورة العبيد في "أسد"

ينتظر الفنانعرض فيلمه الجديد "أسد"؛ ويُعد الفيلم من الأفلام التي تعتمد قصتها على الحقب الزمنية القديمة، بطولة رزان جمال وإخراج محمد دياب، والمقرر طرحه في دور العرض خلال شهر يوليو المقبل، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

ويسجل محمد رمضان عودته إلى السينما بهذا الفيلم بعد غيابه العام الماضي. فيلم "أسد" من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانيين، ويُعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم "الكنز" بجزأيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.

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آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

مشاركة محمد رمضان في رمضان 2025‏

يُذكر أن آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.يُذكر أن الفناندوماً ما يحرص على التواجد في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلاته التلفزيونية، إلا أنه في رمضان ‏‏2025 قد أطل على جمهوره بتجربة جديدة؛ من خلال تقديمه لبرنامج تلفزيوني.

وكان قد حقق في شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال تقديمه لبرنامج "مدفع رمضان"، والذي ‏تصدر من خلاله "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي.

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