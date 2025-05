القائمة الكاملة للفائزين بجوائز بافتا التلفزيونية 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 11:57 صباحاً - أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (BAFTA) عن أسماء الفائزين بجوائز بافتا التلفزيونية لعام 2025 في حفلٍ أُقيم مساء أمس في قاعة المهرجانات الملكية بلندن، تكريماً لأفضل ما تم بثه تلفزيونيًا في عام 2024.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز بافتا التلفزيونية

مسلسل درامي: Blue Lights

دراما محدودة: Mr Bates Vs The Post Office

سيناريو كوميدي: Alma's Not Normal

أفضل ممثلة: ماريسا أبيلا - Industry

أفضل ممثل: ليني جيمس - Mr Loverman أفضل ممثلة مساعدة

أفضل ممثلة مساعدة: جيسيكا غانينغ - Baby Reindeer

أفضل ممثل مساعد: أريون باكاري - Mr Loverman

أداء نسائي في مسلسل كوميدي: روث جونز - Gavin & Stacey: The Finale

أداء رجالي في مسلسل كوميدي: داني داير - Mr Bigstuff

مسلسل طويل: EastEnders

برنامج ترفيهي: Would I Lie To You?

أداء ترفيهي: Joe Lycett Late Night Lycett

ترفيه واقعي: Rob And Rylan's Grand Tour

برنامج واقعي: The Jury: Murder Trial

مسلسل نهاري: Clive Myrie's Caribbean Adventure

مسلسل عالمي: Shōgun

تغطية مباشرة للفعاليات: Glastonbury 2024

الشؤون الجارية: State of Rage

وثائقي: Ukraine: Enemy In The Woods

مسلسل واقعي: To Catch A Copper

أخبار متخصصة: Atomic People

تغطية إخبارية: BBC Breakfast: Post Office Special

تغطية رياضية: Paris 2024 Olympics

لحظة لا تُنسى: Strictly Come Dancing - Chris McCausland and Dianne Buswell Waltz to You'll Never Walk Alone

نسخة قصيرة: Quiet Life

سيناريو أطفال مكتوب: CBeebies As You Like It At Shakespeare's Globe (CBeebies) Horrible Histories

سيناريو أطفال غي مكتوب: Disability And Me - FYI Investigates

