القائمة الكاملة للفائزين بجوائز بافتا التلفزيونية 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 11:57 صباحاً - أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (BAFTA) عن أسماء الفائزين بجوائز بافتا التلفزيونية لعام 2025 في حفلٍ أُقيم مساء أمس في قاعة المهرجانات الملكية بلندن، تكريماً لأفضل ما تم بثه تلفزيونيًا في عام 2024.
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز بافتا التلفزيونية
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مسلسل درامي: Blue Lights
دراما محدودة: Mr Bates Vs The Post Office
سيناريو كوميدي: Alma's Not Normal
أفضل ممثلة: ماريسا أبيلا - Industry
أفضل ممثل: ليني جيمس - Mr Loverman أفضل ممثلة مساعدة
أفضل ممثلة مساعدة: جيسيكا غانينغ - Baby Reindeer
أفضل ممثل مساعد: أريون باكاري - Mr Loverman
للمزيد كم الأخبار: فوز فيلم Conclave بجائزة أفضل فيلم بحفل جوائز البافتا 2025
أداء نسائي في مسلسل كوميدي: روث جونز - Gavin & Stacey: The Finale
أداء رجالي في مسلسل كوميدي: داني داير - Mr Bigstuff
مسلسل طويل: EastEnders
برنامج ترفيهي: Would I Lie To You?
أداء ترفيهي: Joe Lycett Late Night Lycett
ترفيه واقعي: Rob And Rylan's Grand Tour
برنامج واقعي: The Jury: Murder Trial
مسلسل نهاري: Clive Myrie's Caribbean Adventure
مسلسل عالمي: Shōgun
تغطية مباشرة للفعاليات: Glastonbury 2024
الشؤون الجارية: State of Rage
وثائقي: Ukraine: Enemy In The Woods
مسلسل واقعي: To Catch A Copper
أخبار متخصصة: Atomic People
تغطية إخبارية: BBC Breakfast: Post Office Special
تغطية رياضية: Paris 2024 Olympics
لحظة لا تُنسى: Strictly Come Dancing - Chris McCausland and Dianne Buswell Waltz to You'll Never Walk Alone
نسخة قصيرة: Quiet Life
سيناريو أطفال مكتوب: CBeebies As You Like It At Shakespeare's Globe (CBeebies) Horrible Histories
سيناريو أطفال غي مكتوب: Disability And Me - FYI Investigates
قد ترغبين في معرفة بعد فوز فيلم Conclave بجائزة أفضل فيلم.. إليكم القائمة الكاملة لجوائز البافتا 2025
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