أحلام :"الجمهور يفتكر ان الألبوم لعبة على التليفون"

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة الإماراتية أحلام على أحد متابعيه الذي طلب مشاركة كواليس التصوير الخاصة بالألبومات، حيث علق قائلاً :"بس معليش الجمهور يدعم بحب موب هالطريقة، كلنا ندري انه خانك التعبير ف هالنقطة، حنا ندعم لما نشوف تعبك ومجهودك بس انتي من النوع اللي تخفين المجهود اللي تسوينه بالكواليس عن الجمهور جربي مرة تصورين كواليس تحضيراتك ل البوم او اغنية او حفلة وخلي الجمهور يشوف المجهود".



من ناحيتها ردت أحلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة :"اجل افتح لايف وقت التصوير! اجل وين الشغف والكتمان للنجاح! اسمح لي هذي أنانية من بعض الجمهور ونقطة، اي كواليس! يمكن عمل ينلغي يمكن يتأجل راح يرجع بعض الجمهور يقول وين ذيك الاغنية اللي لابسة فيها كذا راح يترك كل شي صار ويركز على الكباية الفاضية وهذي حقيقة اعذرني بس الجمهور الحقيقي فقط يدعم مطربه فقط فقط فقط ،للاسف الجمهور يفتكر ان الألبوم لعبة على التليفون".