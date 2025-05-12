ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لسيدة ترغب بلقاء الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وذلك على مواقع التواصل الإجتماعي.
وبدورها أعادت نجوى كرم نشر الفيديو وردّت بالقول: "بتصدّقو إني اكيد رح شوفا".
وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا واعجاب الكثير من المتابعين الذين أثنوا على لطافة نجوى وتواضعها.
على صعيد آخر طرحت نجوى كرم مؤخرا أغنية "زين الزين" من كلمات محمد درويش، ألحان أحمد بركات، توزيع موسيقي سليمان دميان، والكليب من إخراج بيار خضرا، ويتضمن لوحات فنية راقصة رائعة.
ويقول مطلعها:
"ويلي يا ويلي من الحُبّ يا ويلي
ضيعت من شفتك نهاري وليلي
يا سيد الكلّ علينا كل ما انت تطلّ
نقوم و نضرب تحية ونرميلك فلّ
وكل ما حدّ يسأل عن الشبّ المهيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة ترغب بلقاء نجوى كرم..وهكذا كانت ردّة فعلها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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