أصالة توجه هذه الرسالة إلى بوسي شلبي

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة إلى الإعلامية المصرية بوسي شلبي، معبرة عن حبها الشديد لها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت أصالة صورة جمعتها بـ بوسي شلبي، وعلقت قائلة: "من وقت طويل عم بستنى أحكي عن هالست وأعطيها جزء من حقها ومتل كتير أشياء بتروح أو بتتأجّل لوقت مناسب، بسبوسه من يوم إجيت على مصر العظيمة وكان إلي سعادة وشرف الإستقرار على أرضها وبين ناسها منهم هالطيبة اللي دائماً بتبهرني بإهتمامها بناس كتير من الفن أنا بعرفهم الحياة امتحنتهم بمرض وبحاجة وبعرف إهتمامها فيهم المتواصل كلهم بكل حب وبكل طيب دون كلل أو منّه، وبعرفها زوجه مافي من قلبها اللي حب واللي مافي أوفى منه، بحبك صديقتي اللي مافي منك وبأخلاقك وإلتزامك ومحبتك اللي غامرة حبايبك كلهم ياغالية".
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